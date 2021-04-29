Москва, , 08:41 — REGNUM Российские гандболисты гарантировали себе участие в чемпионате Европы 2022 года. 28 апреля мужская сборная России обыграла команду Фарерских островов со счётом 31:24.

Сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы 3, набрав восемь очков в пяти матчах. Далее идут команды Чехии и Украины у которых по пять очков. Команда Фарерских островов не набрала ни одного очка.

Сборная России уже не опустится ниже второго места в группе. Команда обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы — 2022.

Чемпионат Европы по гандболу пройдёт с 13 по 30 января 2022 года в Венгрии и Словакии.