Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM Корневой проблемой Бурятии являются вопросы бюджетной обеспеченности. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Федеральный чиновник принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития республики, на котором ему представили основные механизмы поддержки инвестиционной деятельности и факторы, сдерживающие развитие экономики.

«Мы обсудили корневую проблему — проблему бюджетной обеспеченности, поскольку Бурятия — крупный регион как по территории, так и по населению, и перед ним стоят большие инфраструктурные вызовы», — отметил министр.

По его словам, сложные природно-географические и ландшафтные условия, изношенная инфраструктура, большая отдалённость населённых пунктов требуют принятия решительных мер. В связи с этим Чекунков отметил необходимость подтягивать Бурятию к уровню других регионов по бюджетной обеспеченности.