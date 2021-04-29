Владикавказ, , 08:41 — REGNUM В Северной Осетии при проведении берегоукрепительных сооружений похитили денежные средства в особо крупном размере. Строительные работы вела компания «АбсолютСтрой». Установлено, что сумма похищенного из бюджета составила 7,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 29 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, компания-подрядчик выполняла капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Ардон. Эти меры должны были защитить город Ардон от паводка. Сумма контракта составила более 73 млн рублей. Еще один контракт на сумму более 99 млн рублей был заключен с этой фирмой для строительства сооружений инженерной защиты в селении Кирово Ардонского района на реке Кизилка.

Работы по обоим контрактам были выполнены не в полном объеме, однако подрядчик, сфальсифицировал документы в акте приемки работ и похитил 7,6 млн рублей. В настоящее время по делу ведутся следственные действия, устанавливаются виновные в совершении аферы.

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