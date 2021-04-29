Луганск, , 08:40 — REGNUM Участникам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе удалось разблокировать обсуждение политических вопросов, заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

По его словам, обсуждение вопросов политического урегулирования прошло без участия общественных экспертов с обеих сторон, что соответствует сделанным ранее представителями ДНР и ЛНР компромиссным предложениям.

«Это позволило разблокировать обсуждение политических вопросов в контактной группе», — цитирует Дайнего Луганский информационный центр.

Вместе с тем, добавил глава МИД ДНР, обсудить по существу главный вопрос — разработку дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе — не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дейнего заявил, что украинская сторона так себя повела на переговорах в Контактной группе, что не удалось подписать заявление, которое позволило бы запустить координационный механизм контроля перемирия. Украинской стороне были предложены шесть или семь вариантов текста заявления, но её ни один не устроил.

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