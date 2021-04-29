Москва, , 08:41 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 66 лесных пожаров на общей площади 12 209 га. Об этом 29 апреля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.04.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 12 209 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Самарской, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Омской областей, в Красноярском и Хабаровском крае, в Республиках Бурятия и Башкирия, а также в Еврейской автономной области.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается шесть лесных пожаров на общей площади 4062 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 846 человек, 257 единицы техники и два воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано девять воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля стало известно, что в Тюменской области с начала пожарного сезона, с 15 апреля, от огня пострадало 79,3 тыс. га территории лесного фонда.