Ростов-на-Дону, , 08:38 — REGNUM Для урегулирования ситуации на аксайских рынках в Ростовской области сформированы две антикризисные рабочие группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Члены группы должны «оперативно взаимодействовать по всем возникающим у предпринимателей вопросам, в том числе по конкретным хозяйственным». Работают также телефоны «горячей линии» для бизнеса.

Донской губернатор поручил «принять меры по снижению социальной напряженности, обеспечить жителей области услугами торговли, не допустить ситуации, при которой множество людей останутся без работы».

ИА REGNUM сообщало, что на территории шести аксайских рынков прошли масштабные рейды, в результате которых пять торговых площадок решено закрыть. Территория рынков обнесена бетонными блоками. Сотни предпринимателей остались без работы на неопределённый срок. Стихийный митинг, организованный торговцами 28 апреля, результатов не дал. Бизнесменам предложили альтернативные торговые точки, однако эти места, считают предприниматели, не смогут равноценно заменить закрытые площадки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону между работниками рынков и полицией произошли стычки