Абакан, , 08:37 — REGNUM В Хакасии за неделю подорожали овощи. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в Красноярскстате.

Значительнее всего выросли в цене свежие огурцы — на 13,29% (на 22,21 рубля). По состоянию на 26 апреля свежие огурцы в регионе в среднем продавались за 189,36 рубля за килограмм.

Морковь выросла в цене на 2,66% (1,45 рубля) — до 55,89 рубля за килограмм. Белокочанная капуста подорожала на 2,57% (на 0,70 рубля) — до 27,94 рубля за килограмм.

В то же время в Хакасии за неделю подешевели свежие помидоры (на 3,22%), куриные яйца (на 1,14% — до 90,14 рубля за десяток) и поваренная соль (на 1,01%).

Как сообщало ИА REGNUM, овощи также подорожали в Красноярском крае.

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