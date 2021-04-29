Кишинёв, , 08:37 — REGNUM В Молдавии в течение суток 28 апреля выявили 424 случая заражения коронавирусом в ходе 5193 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 250 138 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 238 926 человек, в том числе 503 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 5153 пациента с COVID-19, из которых 213 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 5780 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 17 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 329 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4336 тестов. Выздоровевшими врачи признали 489 человек.

Напомним, 27 апреля в Молдавию из Китая доставили партию вакцины от COVID-19 — Synopharm. В страну привезли 150 тыс. доз препарата в качестве гуманитарной помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк выделит кредит Молдавии на закупку вакцин от COVID-19