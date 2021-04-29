Бразилиа, , 08:35 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 79,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 79 726 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 14 521 289.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 3163 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 398 185.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 13 091 714 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 72 140 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.