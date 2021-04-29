29 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Реакция соцсетей на «забывчивость» чебоксарских депутатов, один из которых не указал в декларации 20 млн рублей дохода. Меры ответственности приняты в отношении 28 депутатов из 43.

Наталия Николаева, , 09:12 — REGNUM В Чувашии пользователи социальных сетей возмущены «забывчивостью» депутатов Чебоксар, что вскрылось после прокурорской проверки деклараций по итогам 2019 года. Больше всего народный гнев вызвали многомиллионные доходы (до 20 млн рублей), которые народные слуги (в основном единороссы) «забыли» указать в своих декларациях, а также появившаяся информация о том, что один из досрочно сдавших мандаты депутат планирует баллотироваться уже в Госсовет Чувашии. И жители недоумевают: куда смотрит главный единоросс Чувашии, депутат Госдумы Алёна Аршинова.

Чиновники Цитата из к/ф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР

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Говоря о том, что один из чебоксарских депутатов «забыл» про 20 млн рублей дохода, пользователи делают вывод о том, что так и формируется официальная статистика, согласно которой доходы жителей «постоянно и неуклонно растут».

«Забыли указать миллионные доходы… С такой забывчивостью такие должности занимать нельзя. Сначала память надо вылечить», — считает пользователь с никнеймом A.S.

«Чтобы я так жил… Забыл о миллионном доходе», — пишет andruha.

«Вот вам и средний доход на душу населения в 31 тыс. рублей. 1% получает миллионы, а 99% — в среднем по 15 тыс. рублей», — пишет Олег И.

Деньги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

На что вспоминают известную фразу о том, что «один человек ест мясо, а сто человек живут на капусте, но в среднем все едят голубцы».

«Действующей власти выгодна сегодняшняя ситуация», — полагает Алекс И.

«Нужно, что-то менять, так жить нельзя, мы же не лентяи. Просто нас слишком сильно запугали, мы уже своей тени боимся. Что мы оставим своим детям, внукам, что они нам скажут? Спросят, где мы были, что до этого довели», — поддержал обсуждение Олег С.

Редкие голоса были в пользу депутатов — в частности, был приведён довод, что «если они налоги заплатили, то какие могут быть претензии к депутатам». Некоторые пользователи соцсетей считают, что после вскрывшихся фактов к депутатам «не подходит формулировка «народные избранники», потому что очень они далеки от народа и от его проблем».

«Слуги народа во всей своей красе… Несут все тяготы вместе с избирателями, так сказать. Перле [в переводе с чувашского — «вместе», — прим. ИА REGNUM]», — пишет alex76.

«Как такие люди вообще могут думать и заботиться о гражданах?» — недоумевает Сергей Я.

«Зачем нужны эти депутаты?» — задаётся вопросом Анфиса Б.

Один из пользователей полагает, что «забывчивые» депутаты в преддверии Дня Победы «ходят по ветеранам»:

«Господа, вам не стыдно этим ветеранам в глаза-то смотреть?» — спрашивает foma.

«А куда смотрит Аршинова [лидер чувашских единороссов, депутат Госдумы Алёна Аршинова, — прим. ИА REGNUM]?» — задаёт вопрос Наталия М.

Также поступили предложения по реформе избирательной системы. В частности, Олег С. предложил избирать в Госсовет Чувашии «не по партиям, а по квотам: 25% — бизнесмены, 25% — интеллигенция, 25% — рабочие, 25% — крестьяне»:

«Вот так будет честнее. А то сидят все бизнесмены, на нас им наплевать».

«А с чего это бизнесменам 25 процентов? Нечего им там делать вообще! Пусть бизнесом занимаются! Депутаты должны выражать интересы большинства. То есть трудящиеся должны 99% занимать! Причем рядовые трудящиеся, а госслужащих (помимо рядовых) исключить», — высказал мнение Дмитрий С.

Алёна Игоревна Аршинова Duma.gov.ru

«Дмитрий, победит все равно тот, у кого есть деньги», — закрыл дискуссию Алекс И.

Напомним, 27 апреля в городском собрании депутатов (ЧГСД) Чебоксар добровольно сдал мандат Владимир Радин, который в новом созыве пробыл полгода, переизбравшись в сентябре 2020 года и являясь депутатом с 2010 года. По неофициальной информации, он планирует баллотироваться в Госсовет Чувашии от Канаша, который является его малой родиной.

Сдаче мандата предшествовала проверка сведений о доходах, итоги которой подтвердили в администрации главы Чувашии и, в частности, заявляли, что «один из народных избранников забыл о 20 млн рублей», другой — о 2 млн рублей. В целом по итогам рассмотрения прокурорского представления меры ответственности приняты в отношении 28 депутатов Чебоксар из 43, в том числе 23 парламентария получили предупреждение, к трём применена мера в виде освобождения от должности в ЧГСД.