Обнародованы рендеры нового Hyundai Creta для России
Москва, 29 апреля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения кроссовера Hyundai Creta второго поколения для российского авторынка, созданные на основе шпионских снимков. Снимки размещены на сайте Auto.mail.ru.
Стоит отметить, что второе поколение Creta уже продаётся в Индии с прошлого года, а в КНР с 2019 года. Производитель Hyundai планирует вывести эту модель на российский рынок только в этом году.
Новая версия Creta получит более современный дизайн. Однако информации о модели в российской спецификации пока немного. Тем не менее экстерьер Creta для РФ вряд ли будет сильно отличаться внешне от машин для Индии и КНР. Также не сообщается состав моторной линейки и характеристики кроссовера для России.
Ранее компания Hyundai представила 200-сильную модель Tucson L для китайского рынка. Длина автомобиля составляет 4670 мм. При этом размер колёсной базы равен 2755 мм.
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