Москва, 29 апреля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения кроссовера Hyundai Creta второго поколения для российского авторынка, созданные на основе шпионских снимков. Снимки размещены на сайте Auto.mail.ru.

Auto.mail.ru Кроссовер Hyundai Creta второго поколения

Стоит отметить, что второе поколение Creta уже продаётся в Индии с прошлого года, а в КНР с 2019 года. Производитель Hyundai планирует вывести эту модель на российский рынок только в этом году.

Новая версия Creta получит более современный дизайн. Однако информации о модели в российской спецификации пока немного. Тем не менее экстерьер Creta для РФ вряд ли будет сильно отличаться внешне от машин для Индии и КНР. Также не сообщается состав моторной линейки и характеристики кроссовера для России.

Ранее компания Hyundai представила 200-сильную модель Tucson L для китайского рынка. Длина автомобиля составляет 4670 мм. При этом размер колёсной базы равен 2755 мм.

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