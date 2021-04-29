Сараево, , 08:39 — REGNUM Председатель совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Телгетия пригласил премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича посетить Боснию и Герцеговину с официальным визитом. Об этом было объявлено в ходе рабочего визита министров экономического развития, финансов и социального обеспечения Черногории Якова Милатовича и Милойка Спайича в Сараево. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Милатович указал на улучшение эпидемиологической ситуации в Черногории.

«Черногория привержена укреплению регионального сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес. Укрепление экономических связей, туризм, инфраструктурные проекты имеют большое значение для нашей страны. Мы всегда рады гостям из Боснии и Герцеговины в нашей стране, и в этом году для них наши границы будут открыты», — подчеркнул он.

Телгетия выразил большое удовлетворение визитом министров, отметив, что отношения между Черногорией и Боснией и Герцеговиной более чем дружественные и что необходимо активизировать сотрудничество. С этой целью он направил приглашение Кривокапичу с просьбой прибыть с официальным визитом в Боснию и Герцеговину.