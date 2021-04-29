Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Помощь в размере более чем $100 млн для борьбы с распространением коронавируса окажут в ближайшем времени Индии, столкнувшейся со вспышкой данной инфекции, США. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Выражая солидарность с Индией в борьбе с новой волной случаев COVID-19, Соединённые Штаты в ближайшие дни доставят товары на сумму более $100 млн, чтобы оказать срочную помощь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что правительства штатов США, частные компании, неправительственные организации и тысячи жителей страны мобилизовались для того, чтобы доставить жизненно важный кислород, необходимое оборудование и предметы первой необходимости для индийских больниц, и для того, чтобы поддержать передовых медицинских работников и жителей Индии.

«Рейсы для оказания помощи правительства США начнут прибывать в Индию в четверг, 29 апреля, и продолжатся до следующей недели», — уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в данную помощь будут входить лекарственные средства, наборы для проведения экспресс-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средствах индивидуальной защиты и вакцина от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca.

Отметим, на сегодняшний день в Индии выявили за все время пандемии свыше 18,3 млн носителей коронавируса, из которых 379 257 — за последние 24 часа.