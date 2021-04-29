Париж, , 08:29 — REGNUM «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над французским ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 15-й минуте матча счёт открыл защитник ПСЖ Маркиньос. На 64-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне восстановил равновесие в счёте.

Победный мяч в этой встрече забил форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез на 71-й минуте.

Ответный матч состоится 4 мая в Манчестере.

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