Уфа, , 08:33 — REGNUM Трех человек госпитализировали после столкновения автомобилей в Башкирии. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло утром 28 апреля в селе Чесноковка Уфимского района. На улице Нагорная столкнулись встречные автомобили «Nissan Juke», за рулем которого находился 24-летний мужчина и «Nissan Qashqai», под управлением 67-летнего водителя.

Отмечается, что в результате два водителя и пассажирка «Nissan Qashqai» получили серьезные травмы. Они были доставлены в медучреждение. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с грузовиком пострадал мужчина.