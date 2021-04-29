Чита, , 08:27 — REGNUM Жилищный фонд Забайкалья обновляется за счёт малоэтажного строительства. Как сообщает пресс-служба правительства региона, уже подобрано более 20 участков земли, которые подходят по своим техническим характеристикам, чтобы начать строительство жилых домов уже завтра.

«В каждом районе нужно подобрать участок земли, на котором можно быстро развернуть строительство одного или двух подъездного дома малой этажности, чтобы мы могли предоставить квартиры детям-сиротам, медикам, молодым семьям или переселенцам из ветхого и аварийного жилья.

Задача глав муниципалитетов найти не только участок, но и подрядчика, готового в кратчайшие сроки справиться с этой задачей. Задача правительства — объединить усилия всех министерств и средства программ, обеспечив финансирование и методическую помощь», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Глава региона уточнил, что там, где участок определен, уже необходимо начинать строительство, и при этом параллельно помогать районам, где вопрос с землей еще решается.

«Если мы не начнем работу уже сейчас, то короткого строительного сезона может не хватить. У нас есть типовой проект, на местах необходимо решить, сколько подъездов и этажей вы будете строить. Эта работа требует конкретности, предельной собранности и ежедневного внимания», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА, в 2021 году Забайкальский край намерен увеличивать объемы строительства жилья в районах. По оценке Александра Осипова, данных по итогам 2020 года почти 180 тысяч квадратных метров жилья оказалось совершенно недостаточно.

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