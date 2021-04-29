Москва, , 08:25 — REGNUM Законопроект, препятствующий созданию контента, пропагандирующего убийства и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, намерен разработать депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Инициатива станет реакцией на резонансное интервью журналистки Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым. Парламентарий ранее направил запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева, где просил дать оценку явлению.

В МВД считают, что нужны дополнительные законодательные ограничения для таких лиц, чтобы не допустить их участия в создании популярного медиаконтента на любых платформах и личного обогащения за счет такого контента.

«Речь идет об осужденных по тяжким и особо тяжким статьям за преступления против личности. Я планирую законодательную инициативу для того, чтобы реклама их преступлений, как в упомянутом выше интервью, стала невозможной», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

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