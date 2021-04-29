Москва, , 08:24 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) смогла провести яркий сезон и плей-офф в условиях пандемии и ограничений. Об этом 29 апреля заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Весь сезон для всех лиг Европы был сложный, и очень здорово, что КХЛ провела такой яркий плей-офф», — цитирует Фазеля ТАСС.

Он отметил, что решение зрителей на финал Кубка Гагарина было хорошим шагом.

«Вы можете без зрителей представить финал КХЛ? Я нет», — добавил Фазель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обладателем Кубка Гагарина впервые в своей истории стал омский «Авангард», обыгравший в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4:2.

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