Джакарта, 29 апреля 2021, 08:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и министр обороны страны Прабово Субианто встретились, чтобы обсудить модернизацию военной техники Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Встреча состоялась в президентском дворце в Джакарте и проходила за закрытыми дверями.
Министр обороны признал, что у индонезийской военной техники есть много недостатков.
Прабово Субианто намерен подготовить дорожную карту для реформирования оборонной промышленности страны к 2025 году. Министр пообещал завершить дорожную карту в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииобъявил, что правительство построит дома для семей солдат, погибших на подводной лодке Nanggala-402.
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