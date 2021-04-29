Джакарта, , 08:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и министр обороны страны Прабово Субианто встретились, чтобы обсудить модернизацию военной техники Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Встреча состоялась в президентском дворце в Джакарте и проходила за закрытыми дверями.

Министр обороны признал, что у индонезийской военной техники есть много недостатков.

Прабово Субианто намерен подготовить дорожную карту для реформирования оборонной промышленности страны к 2025 году. Министр пообещал завершить дорожную карту в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииобъявил, что правительство построит дома для семей солдат, погибших на подводной лодке Nanggala-402.

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