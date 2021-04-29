Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Важно, чтобы лидер крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия начал работать в парламенте. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 28 апреля сказала посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

«Я считаю, что для него должно быть очень важно быть в парламенте, участвовать в демократическом процессе и представлять своих избирателей», — сказала Дегнан.

Посол выразила надежду на то, что Мелия начнёт работать в парламенте, но отметила, что решение он должен принять самостоятельно.

«Деталями должны заниматься политические лидеры. Это решать не США. Не Америка должна решать, какое решение примет господин Мелия», — подчеркнула дипломат.

Напомним, Мелию обвиняют в организации штурма парламента в ходе протестов в Тбилиси в июне 2019 года. Из-за того, что он отказывался вносить назначенный судом залог, лидера ЕНД взяли под арест в феврале 2021 года. В оппозиции это используют для того, чтобы обвинять власти в «политическом преследовании» оппонентов. При этом Мелия выступает против того, чтобы объявили амнистию по делу об июньских беспорядках в Тбилиси.

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