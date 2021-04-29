Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Россия и США, несмотря на все противоречия, могут сотрудничать, если это отвечает интересам обеих сторон. Об этом американский президент Джо Байден заявил в своём первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США.

Он привёл в пример продление двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известного как СНВ-3.

«И мы работаем, чтобы поступить таким же образом в борьбе с изменением климата», — отметил Байден.

Он добавил, что обещал организовать в США виртуальный климатический саммит, и сделал это. Россия приняла участие в этом мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, говоря об отношениях с Россией, Байден подчеркнул, что Вашингтон не стремится эскалации. Однако на шаги Москвы, недружественные с точки зрения Вашингтона, обязательно последует ответ.

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