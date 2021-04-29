Чита, , 08:21 — REGNUM Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края поручено приобрести в краевую собственность 24 единицы жилых помещений для детей-сирот. Как сообщает пресс-служба правительства региона, начальная максимальная цена государственного контракта будет составлять более двух миллионов рублей.

«Квартиры приобретаются в рамках исполнения в 2021 году государственной программы Забайкальского края «Государственная поддержка граждан». Жилые помещения будут приобретаться на территории Читы», — пояснил руководитель профильного департамента Сергея Быстров.

Как сообщало ИА REGNUM, минфин Забайкалья направил порядка 31,4 миллиона рублей на строительство многоквартирных домов для детей-сирот: жилье будет построено в Борзе и посёлке Ясногорск Оловяннинского района.

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