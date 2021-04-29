Москва, , 08:20 — REGNUM В МВД предложили меры по ограничению контента, героизирующего преступников.

Поводом стал запрос депутата Госдумы Антон Горелкина («Единая Россия») в связи с резонансным интервью журналистки Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым. Парламентарий ранее направил запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева, ответ опубликован в телеграм-канале депутата.

В МВД отмечают, что сейчас запрет на пропаганду культа насилия и жестокости распространяется только на СМИ. Такие действия в интернете под запрет не подпадают, а пропаганда культа насилия не криминализирована.

Понятия насилия и жестокости являются оценочными, что допускает их свободное толкование.

«Такого рода публикации создают информационную основу для оправдания преступлений и в отдельных случаях героизации преступников», — отмечается в ответе за подписью замглавы МВД Александр Авдейко.

В МВД для ограничения подобных медиаматериалов предлагают определить границы дозволенности публичного освещения деталей насилия, криминальных проявлений садистской направленности, а также считают актуальным «установление условий допуска лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, к участию в создании медиаконтента, получения материальной и иной выгоды вследствие реализации соответствующей аудиовизуальной продукции».