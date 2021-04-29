Уфа, , 08:24 — REGNUM Мужчину приговорили к длительному лишению свободы за убийство инвалида-колясочника в Башкирии. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В ходе следствия было установлено, что в марте прошлого года подсудимый, который находился в нетрезвом состоянии, и 57-летний инвалид-колясочник (отец его сожительницы) поссорились. Фигурант уголовного дела нанес мужчине смертельные травмы холодным оружием.

«Дочь потерпевшего, вернувшись домой вместе со своим знакомым, обнаружила тело отца, но решила пока не сообщать о случившимся в полицию, а ее знакомый перенес тело в сарай их дома, сказав, что сам потом сообщит в полицию. Спустя 10 дней он обратился к правоохранителям и рассказал о совершенном преступлении. В ходе осмотра места происшествия тело потерпевшего было обнаружено на том же месте в сарае», — сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, зимой 2019 года фигурант уголовного дела, находившись в нетрезвом состоянии, поссорился с приятелем. Он ударил потерпевшего в глаз холодным оружием. В итоге мужчина потерял зрение на один глаз.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что обвиняемый 36-летний житель г. Благовещенска свою вину признал. В результате суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на два года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии приговорили к пожизненному лишению свободы за серию убийств.