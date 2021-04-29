Буэнос-Айрес, , 08:20 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 23,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 23 718 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 928 890.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 348 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 62 947.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 667 385 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 892 930 — получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 25 495 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.