Балашиха, Московская область, , 08:17 — REGNUM Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли стал вторым тренером, выигравшим Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. 28 апреля «Авангард» победил московский ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ.

Хартли выиграл Кубок Стэнли в сезоне 2000/01, будучи главным тренером «Колорадо Эвеланш». Теперь, 20 лет спустя, в сезоне 2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина.

До него оба трофея в качестве главного тренера выигрывал только Майк Кинэн, возглавляя «Нью-Йорк Рейнджерс» (1993/94) и магнитогорский «Металлург» (2013/14).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Авангард» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии омский клуб обыграл ЦСКА со счётом 4:2. Решающий матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Авангарда».

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