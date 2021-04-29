Владивосток, , 08:26 — REGNUM Практически сразу после празднования Дня Победы во Владивостоке с 15 мая по 6 июня в рамках Года Германии в России пройдёт фестиваль немецкой культуры и немецкого языка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Всего предполагается более 80 событий трехнедельного фестиваля. Для этого построят павильон в центре города на открытой площадке Морского вокзала. кроме того, будут работать площадки в музее современного искусства «Артэтаж», на территории фабрики «Заря», в галерее «Арка» и в Старом дворике ГУМа. Фестиваль организован в гибридном формате — часть мероприятий программы будет доступна онлайн на сайте Года Германии в России 2020/21.

«Павильон станет общественным центром фестиваля: площадкой для мероприятий, но также местом, где просто приятно проводить время с друзьями. Смело можно заявить, что наш фестиваль — это не столько платформа для презентации немецкой культуры, сколько пространство для международного диалога», — пояснил директор Гёте-Института в Новосибирске Пер Брандт.

В павильоне развернется основная программа фестиваля. В дневное время здесь будут проходить мастер-классы по изучению немецкого языка и пробные уроки для школьников и студентов, семинары для учителей и преподавателей немецкого как иностранного. По вечерам запланированы гибридные культурные события в онлайн‑ и офлайн-форматах, организованные совместно с локальными представителями арт-сообщества, театральных, литературных и музыкальных кругов, а также при участии деятелей культуры и искусства из Германии.

В партнерстве с Музеем истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева будут организованы лекции и экскурсии по городу «Немецкий Владивосток».

Как сообщало ИА REGNUM, взаимодействие России и Германии на площадке ООН обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и статс-секретарь МИД ФРГ Антье Леендертсе в формате видеоконференции.