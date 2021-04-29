Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике стали 843 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период в регионе достигло 37 144 (+27 за сутки). Выздоровели к настоящему времени 35 841 человек, в том числе 46 за последние сутки.

На лечении в стационарах остаются 305 пациентов. 55 тяжёлых больных направлены в реанимацию. Ещё 155 носителей лечатся в амбулаторном режиме на дому.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 444 койки: занято — 305, свободно — 139 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,7%», — отметили в оперштабе.