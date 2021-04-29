Мехико, , 08:17 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончался 371 пациент и потому их общее число превысило 215,9 тыс. Об этом 29 апреля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 215 918.

При этом он уточнил, что на данный момент в Мексике 1 585 844 человека вылечились от нового заболевания. Также указывается, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время составляет 2 524 654.

Отметим, днем ранее в Мексике за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 434 пациента.