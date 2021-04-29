Абу-Даби, , 08:15 — REGNUM Рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию возобновит с 1 мая авиакомпания Air Arabia, 28 апреля сообщили в пресс-службе организации.

Полеты будут выполняться в Москву четыре раза в неделю из города Шарджа в ОАЭ, где находится штаб-квартира авиаперевозчика. Отмечается, что в цену билета включат стоимость медицинской страховки от заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) распространила информацию о том, что российский вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИД РФ оценить возможность возобновления авиарейсов по зарубежным направлениям.

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