Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 28 апреля закрылись ростом. По итогам дня баррель нефти Brent подорожал на 0,66%, до $66,98, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Росту котировок способствовало ослабление доллара после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также решение ОПЕК+27 апреля.

Страны ОПЕК+ сохранили план постепенного увеличения добычи нефти, несмотря на рост числа случаев COVID в Индии, дав сигнал об уверенности в перспективе спроса во II квартале. Дополнительную поддержку рубль получал от налоговых выплат.

Согласно представленным данным минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 90 тыс. баррелей (прогноз был — 450 тыс. баррелей).

Товарные запасы бензина выросли на 92 тыс. баррелей (прогноз был — 50 тыс. баррелей). Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,34 млн баррелей (прогноз был — 1,24 млн баррелей).

Сегодня, 29 апреля, на торгах в Азии Brent стоит $67,48 (+0,75%). Покупатели закрепились выше уровня $67 за доллар. Теперь можно начинать восходящее движение к уровню $68,75.

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