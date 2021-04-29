Сеул, , 08:18 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён примет участие в личной встрече министров иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7), которая состоится в Лондоне с 3 по 5 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в повестке встречи обсуждение совместных усилий по обеспечению равного доступа к вакцинам, восстановления экономики после пандемии коронавируса, проблемы изменения климата и другие вопросы.

Известно, что глава МИД Южной Кореи намерен провести ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсудит вопросы безопасности в связи с планом Токио сбросить загрязнённую воду с АЭС «Фукусима-1».

Отмечается, что помимо Южной Кореи во встречи примут участие представители Австралии, Индии и ЮАР.

Встреча на уровне министров является частью подготовки к саммиту «Большой семёрки», который состоится в Корнуолле с 11 по 13 июня.