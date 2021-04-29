Южно-Сахалинск, , 08:15 — REGNUM На Сахалине за последние сутки привились от коронавируса ещё 1013 человек. Завершили курс вакцинации, получив вторую дозу препарата, 796 жителей островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в областном оперативном штабе.

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Очередь из желающих привиться от коронавируса увеличилась ещё на 398 человек. Всего в ожидании вакцинации находятся 38 910 жителей Сахалина.

Уже привились 59 401 человек. Завершили курс вакцинации, получив оба компонента препарата от коронавируса, 38 910 жителей островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске каждый житель в возрасте от 60 лет, прошедший вакцинацию от коронавируса, получит десяток куриных яиц от местной птицефабрики.