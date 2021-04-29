Чита, , 08:14 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края отчиталось о выплатах классным руководителям образовательных организаций региона. Как пояснила 29 апреля глава краевого минфина Вера Антропова, сумма выплат за апрель составила 76 миллионов рублей. Всего с начала года свыше восьми тысяч педагогов получили «президентские» надбавки на общую сумму 314 миллионов рублей.

Всего учителям общеобразовательных организаций Забайкалья в 2021 году предусмотрено порядка 981 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о данных выплатах принято по поручению президента России Владимира Путина. Величина вознаграждения составляет пять тысяч рублей в месяц. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации.

Кроме того, в послании президента Федеральному собранию в апреле текущего года была озвучена мера поддержки педагогам среднего профессионального образования. По поручению Владимира Путина надбавка составит пять тысяч рублей.