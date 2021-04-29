Бишкек, , 08:14 — REGNUM В Киргизии оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса допустил проведение акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн. Об этом 29 апреля заявила координатор мероприятия Зульфира Хайбуллина на своей странице в Facebook.

По её словам, решение оперативного штаба связано с осложнением эпидемиологической ситуации. «Мы вновь лишены возможности отметить праздник уже привычным победным маршем», — сказала Хайбуллина.

Она отметила, что для участия в акции желающие должны сделать фотографию своей семьи с портретом ветерана Великой Отечественной войны и разместить её в социальных сетях с хэштегом #СтройБессмертногоПолка.

Ранее в акции «Бессмертный полк» в Киргизии принимали участие до 50 тыс. человек.