Красноярск, , 08:13 — REGNUM За неделю в Красноярском крае значительнее всего подорожали свежие огурцы — на 14,72% или на 26,91 рубля. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в Красноярскстате.

По состоянию на 26 апреля свежие огурцы в регионе в среднем стоили 209,74 рубля за килограмм.

Белокочанная капуста выросла в цене на 10,54% (на 2,97 рубля) — до 31,14 рубля за килограмм. Также в крае подорожала неразделанная мороженая рыба — на 2,72% (на 5,89 рубля — до 222,67 рубля за килограмм).

В то же время в Красноярском крае за неделю подешевели сметана (на 2,6%), шоколадные конфеты (на 2,46%) и пшено (на 1,38%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут подорожать крупы, включая гречку.

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