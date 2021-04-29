Джакарта, 29 апреля 2021, 08:11 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что правительство построит дома для семей солдат, погибших на подводной лодке Nanggala-402, сообщает Antara.
По словам главы государства, расположение нового дома будет соответствовать пожеланиям семей.
Президент призвал организовать и согласовать план строительства дома, чтобы его можно было осуществить немедленно.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипровел встречу с семьями солдат, погибших на подводной лодке Nanggala-402.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии встретился с семьями погибших на подводной лодке