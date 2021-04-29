Киев, , 08:11 — REGNUM В Киеве участники неонацистского шествия в честь создания дивизии СС «Галичина» пригрозили развязать военные действия в Москве. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

"Мы сила, которая ведет войну на родной территории… И готова воевать в Москве», — заявили неонацисты.

Как сообщало ИА REGNUM, участники мероприятия, состоявшегося вечером 28 апреля, с националистическими флагами и плакатами, а также с эмблемами дивизии СС, прошли в сторону Майдана Незалежности.

Напомним, дивизия СС «Галичина» была создана гитлеровскими оккупационными властями 28 апреля 1943 года во Львове и проводила карательные операции против мирного населения. В июне 1944 года дивизия была отправлена на фронт, где сразу же была разгромлена частями Красной Армии в районе города Броды.

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