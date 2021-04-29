Москва, , 08:13 — REGNUM В России наблюдается дефицит грузовых автомобилей и легких коммерческих машин (сегмент LCV). Об этом 29 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса производителей и импортеров.

«Грузовики и LCV на российском рынке законтрактованы на несколько месяцев вперед», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, сообщается, что ряд компаний принимают заказы только на следующий год.

Отмечается также, что дефицит грузовиков и легких коммерческих автомобилей связан с проблемами с поставками комплектующих, отложенным спросом и другими факторами.

Проблему с дефицитом машин, указанных сегментов, подтвердили в АвтоВАЗе, Volvo Trucks, Mercedes-Benz Trucks Russia, Scania и других компаниях. Так, в АвтоВАЗе сообщили о нехватке на складах автомобилей корпоративного сегмента, особенно это касается семейства Lada Largus. В компании дефицит связывают с «большой востребованностью в первую очередь среди корпоративных клиентов».

Напомним, в конце марта 2021 года в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили о снижение дефицита новых машин в автомобильных дилерских центрах.

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