Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 28 апреля открылся ростом против иностранных валют и закрылся в прибыли. Его укреплению способствовало ослабление доллара на американской сессии и повышение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар подешевел после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он заявил, что восстановление экономики все еще прерывистое и далеко от завершения, поэтому сейчас не время для обсуждения сворачивания покупок активов.

Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,64%, до 74,41 руб., евро/рубль — на 0,42%, до 90,19 руб., доллар/рубль — на 0,40%, до 103,73 руб.

По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 0,66%, до $66,98 за баррель. Страны ОПЕК+ сохранили план постепенного увеличения добычи нефти, несмотря на рост числа случаев COVID в Индии.

Те самым они дали сигнал об уверенности в перспективе спроса во II квартале 2021 ujlf. Дополнительную поддержку рубль получал от налоговых выплат.

Сегодня, 29 апреля, на торгах в Азии Brent стоит $67,66 (+1,00%). Торги на Мосбирже открылись снижением по паре доллар/рубль.

Курс доллара падает по всему рынку и достигает отметки 74,31 руб. Для российской валюты созданы благоприятные условия, чтобы протестировать уровень 74,00 руб.

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