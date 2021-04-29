Сингапур, , 08:08 — REGNUM Граждане Сингапура и Таиланда получили возможность осуществлять между странами переводы с использованием национальных систем быстрых платежей. Об этом говорится в распространённом 29 апреля совместном заявлении Денежно-кредитного управления Сингапура и Банка Таиланда.

«Сингапурская система PayNow и таиландская PromptPay позволят переводить на номер мобильного телефона до тысячи сингапурских долларов ($755) в сутки», — отмечается в сообщении центральных банков. При этом комиссия за перевод составит от 3% до 5%, что значительно ниже стоимости на традиционные переводы, достигающей 11%».

Для осуществления перевода клиенту будет достаточно указать мобильный телефонный номер получателя, что является «первым подобным опытом трансграничных переводов в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, переводы по номеру телефона через разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП) в Белоруссию станут доступны в середине 2022 года.

Читайте также: В АРБ оценили готовность России к отключению Visa и MasterCard

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссию могут подключить к системе быстрых платежей в 2022 году — ЦБ