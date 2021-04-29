Пекин, , 08:08 — REGNUM Основной модуль для будущей китайской космической станции выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-5B». Трансляцию запуска 29 апреля вело Центральное телевидение КНР.

Данный модуль называется «Тяньхэ» и его запуск был произведен в 11:23 по местному времени (06:23 мск) с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань, а спустя восемь минут он вышел на заданную орбиту.

При этом известно, что модуль «Тяньхэ» состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека, а также имеет шлюз для выхода членов экипажа в открытый космос и может быть использован как автономный обитаемый аппарата и лаборатория.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с 60 спутниками Starlink на борту успешно стартовала с космодрома Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида, США).