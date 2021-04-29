Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Экономика США должна строиться «не на богатых, а на среднем и рабочем классе». Об этом заявил американский президент Джо Байден 28 апреля в ходе выступления в Конгрессе, сообщает пресс-служба Белого дома.

Глава государства отметил, что за время пандемии 650 миллиардеров США заработали в совокупности $1 трлн и повысили свои доходы до $4 трлн. Вместе с тем, по его словам, около 20 млн американских граждан, представляющих рабочий и средний классы, потеряли работу.

Байден также подчеркнул несостоятельность идеи о том, что богатство должно «просочится» от богатых к бедным за счет экономического роста и добавил, что «настало время растить экономику снизу и из середины».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля сенатор от Республиканкой партии США Тед Круз чуть не заснул в ходе речи Джо Байдена в Конгрессе.

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