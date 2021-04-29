Джакарта, , 08:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел встречу с семьями солдат, погибших на подводной лодке Nanggala-402, сообщает Antara.

Встреча прошла на базе военно-морского флота в Сурабая.

Президент еще раз подчеркнул, что правительство наградит солдат за жертвы, принесенные стране. Правительство также полностью оплатит образование детям погибших военных.

«От имени государства, от имени правительства, от имени народа я хотел бы выразить глубокую скорбь по поводу гибели патриотов на судне Nanggala-402», — заявил глава государства.

Подводная лодка ВМС Индонезии затонула 21 апреля, а весь экипаж подлодки погиб. На борту находились 53 человека. Подводная лодка немецкого производства была найдена на глубине 838 метров недалеко от острова Бали. Судно развалилось на три части.

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