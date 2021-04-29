Казань, , 08:35 — REGNUM В Татарии по состоянию на 28 апреля официально зарегистрированы в органах службы занятости 23 464 безработных жителей. За неделю количество нуждающихся в трудоустройстве сократилось на 829 человек. Уровень регистрируемой безработицы в РТ составил 1,16% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба регионального минтруда.

В центрах занятости заявлены работодателями 49 195 вакансий. Только за отчетную неделю предложено более 3,6 тыс. вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на одну вакансию условно составляет 0,47 человек.

Из числа новых безработных ранее осуществляли трудовую деятельность 742 жителя, 43 человека приобрели статус безработного в связи с сокращением штата сотрудников или ликвидацией организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Татарии безработными числились 25 843 человека, уровень безработицы составлял 1,28%.

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