Потсдам, Германия, , 07:57 — REGNUM Немецкая полиция арестовала женщину, которая может быть причастна к массовому убийству в клинике Оберлинхаус, расположенной в Потсдаме. Об этом 29 апреля сообщило агентство Associated Press.

По предварительной информации, инцидент произошёл 28 апреля около 21:00 (около 20:00 мск). Прибывшая на место полиция нашла четверых пациентов убитыми и одного в тяжелом состоянии. На телах жертв были обнаружены следы серьёзных насильственных действий.

По подозрению в совершении преступления арестовали 51-летнюю сотрудницу больницы. Ведётся расследование.

Клиника Оберлинхаус — специализированная ортопедическая больница, расположенная в Потсдаме, столице Бранденбурга, штата, который окружает столицу Германии.