Абакан, , 07:55 — REGNUM Кедровая сосна «Символ долголетия», произрастающая в Орджоникидзевском районе Хакасии, поборется за звание главного дерева России. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Голосование в конкурсе «Российское дерево 2021 года» стартует с 1 мая на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».

В минприроды республики напомнили, что сосна кедровая Сибирская из Хакасии вошла в топ-5 самых старых деревьев России. По данным экспертов, ей 753 года. Диаметр ствола — 141 см, высота — 31 м. Дерево входит в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Летом прошлого года сосну обследовали эксперты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

«Российское дерево года» является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года». Россия участвует в международном конкурсе с 2018 год.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Ольхон (Иркутская область) растёт дерево, которому более 770 лет.

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