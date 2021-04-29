Онгудайский район, Алтай, , 07:54 — REGNUM Сотрудники прокуратуры завершили проверку по факту предоставления сироте в Онгудайском районе Республики Алтай непригодного жилья для сирот. По его результатам возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отмечается, 4-квартирный жилой дом был включен в региональный спецжилфонд для детей-сирот в 2019 году. Однако сооружение при этом не соответствовало техническим требованиям и характеристикам по которым был приобретен.

«На момент осмотра на потолке и стенах в санузле и кухне, а также жилых комнатах имелись следы намокания, на оконных откосах в кухне образовалась плесень, в вентиляционных трубах — конденсат в виде влаги, на полу под линолеумом — следы сырости», — отметили в прокуратуре.

По факту выявленных нарушений в адрес руководителей двух региональных органов власти внесены представления. О ситуации также проинформированы глава республики Олег Хорохордин. Расследование уголовного дела представители ведомства взяли на контроль.

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