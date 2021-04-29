Иркутск, 29 апреля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В связи с началом строительства дороги на самом большом байкальском острове — Ольхоне — иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев побывал на месте асфальтобетонного завода и пришел в ужас от увиденного.

Цитата из видео, опубликованного на странице Виталия Рябцева в Facebook Район асфальтобетонного завода во втором Иркутске: «сырье» уже подвезено, свалено в огромную гору

«Построен в нарушение чуть ли не всех градостроительных и природоохранных правил. Не соблюдена санитарная зона (жилые дома в сотне метров), не проведена экологическая экспертиза. Местные жители возмущены. Чиновники шлют отписки. Из которых, среди прочего, следует, что завод «не является объектом капитального строительства». То есть эта многометровая башня стоит без фундамента?! Полный бред. Следовало бы выяснить, кем являются проводившие эту «проверку»? Завод ещё не работает. Но «сырье» уже подвезено, свалено в огромную гору», — поделился учёный на своей странице вFacebook.

Также, по его наблюдениям, несмотря на то, что завод ещё не работает, облака пыли поднимаются даже от ветра, и несёт их в сторону жилых домов.

«При работающем заводе пыли будет уже несравненно больше, плюс еще и густой вонючий дым!» — предупреждает Виталий Рябцев.

Цитата из видео, опубликованного на странице Виталия Рябцева в Facebook Район асфальтобетонного завода во втором Иркутске

Как сообщало ИА REGNUM, на самом большом байкальском острове — Ольхоне — начинаются масштабные дорожные работы: стоит задача привести в нормативное состояние подъезд к посёлку Хужир.

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В июне 2017 года жители острова Ольхон на традиционной прямой линии пожаловались президенту, что несколько лет назад в России существенно ужесточили природоохранное законодательство и водоохранная зона Байкала теперь распространяется на десятки километров вглубь. Также прозвучала жалоба на плохую дорогу от парома до Хужира.

Между тем учёные и общественники говорят, что обращение насчёт дороги под видом «жителей Ольхона» пролоббировали владельцы незаконных туристических объектов.

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