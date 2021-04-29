Магадан, , 07:52 — REGNUM В Магаданской области пожилым людям старше 60 лет и тем, кто в группе риска начнут выдавать единовременно денежное поощрение за полный курс вакцинации от коронавируса, сообщил 29 апреля телеграм-канал правительства Колымы.

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Выплата предусмотрена в размере 1000 рублей.

«Минтруд отчитался губернатору Сергею Носову о выполнении поручения по поддержке людей старшего возраста, которые приняли решение вакцинироваться. Глава одобрил доклад и поручил в кратчайшие сроки подготовить необходимые документы», — пояснили в областном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске каждый житель в возрасте от 60 лет, прошедший вакцинацию от коронавируса, получит десяток куриных яиц от местной птицефабрики.